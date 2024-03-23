Одесских лицеистов отправили на отдых в город-побратим Марсель

30 учеников франкоязычных классов одесских лицеев №№ 2, 10, 55 и лицея «Мариинский» поехали для кратковременного отдыха во французский город-побратим Марсель.

Во время поездки школьники будут останавливаться в ряде европейских городов для ознакомления с культурой и архитектурой разных стран. — говорится в сообщении на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Вице-мэр Одессы Павел Вугельман отметил, что в последние годы происходят существенные изменения в сфере среднего образования. Современная школа становится более динамичной, открытой ко всему новому, заботится об интересах школьников, развивая их интерес к обучению.

«Очень важно, что во время полномасштабного вторжения наши дети могут побывать за границей, узнать что-то новое, немного отдохнуть и пообщаться со сверстниками. За это огромная благодарность нашим международным партнёрам», — добавил Павел Вугельман.

Одесса News информировала, что город-побратим Марсель (Франция) выразил свои соболезнования в связи с жертвами российского ракетного удара 15 марта и поддержку нашему городу.

Фото: «Одесса»

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