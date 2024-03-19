Города-побратимы Одессы выразили соболезнования и поддержку одесситам

Город-побратимы Регенсбург (Германия), Марсель (Франция) и Йокогама (Япония) выразили свои соболезнования в связи с жертвами ракетного удара страны-агрессора России и поддержку нашему городу.
Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».
«Спасибо нашим настоящим друзьям!», — выражается благодарность от имени одесситов городам-побратимам.
Регенсбург:
Марсель:
Йокогама:
Одесса News информировала, что норвежская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегии в Украине госпожой Хелене Санд Андерсен, во время пребывания в Одессе выразила соболезнования в связи с трагедией 15 марта и подчеркнула, что народ Норвегии сопереживает украинцам и всесторонне поддерживает их.
Фото: «Одесса. Официально»/Telegram
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