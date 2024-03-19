$4 тысячи не помогли «уклонистам» покинуть Украину

Охранники границы Подольского отряда с помощью коптера зафиксировали движение нарушителей возле приднестровского сегмента украино-молдавской границы на территории Одесской области.

Как сообщает Госпогранслужба, оператор дрона предоставил координаты для их немедленного задержания.

Выяснилось, что путешественники намеревались незаконно пересечь госрубеж в соседнюю страну. Для достижения этой цели мужчины воспользовались онлайн-услугой по прокладке маршрута. За навигационные советы владелец интернет-канала захотел по 4 тыс. долларов США с каждого, на что те согласились.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1.

Дела направлены в суд.

Пограничники также сообщили о другом случае поимки «уклонистов» с помощью технических средств.

За движением пятерых мужчин-нарушителей наблюдал оператор дрона, немедленно направившего наряд для их задержания. Однако один из нарушителей всё же хотел остаться незаметным, «отбился» от группы и спрятался в зарослях, но не получилось. Путешественники объяснили, что намеревались незаконно попасть в приднестровский регион Молдовы. Для этого они обратились за помощью к администратору одного из телеграмм-каналов. Последний за 6 тыс. долларов США с каждого предоставлял онлайн-указания по навигации к границе.

Досье на нарушителей также отправлено в судебные инстанции.

Одесса News информировала, что пограничники Подольского отряда в марте 2024 года, реализуя информацию от оперативников, остановили автомобиль, в которому ехали четверо мужчин призывного возраста.

Фото и видео: Госпогранслужба

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