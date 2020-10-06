Масштабная партия контрабандных сигарет обнаружена пограничниками в Одессе

Госпогранслужба вместе со взаимодействующими структурами Одесской области прекратила очередную масштабную международную сделку.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в Одесском морском торговом порту межведомственная группа на основании постановления суда проверила 4 контейнера. В них находилось более 4 500 ящиков сигарет (более 2,28 миллионов пачек).
«Курево планировали переместить морем в страны Европы с нарушением норм действующего международного законодательства. Согласно сопроводительным документам сигареты перевозились транзитом из Беларуси», — говорится в сообщении.
Сумма оценки изъятых представителями Государственной фискальной службы табачных изделий превышает 80 миллионов гривен.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года пограничники Одесского отряда совместно с УСБУ и прокуратурой Одесской области обнаружили в Овидиопольском районе организованную схему контрабандистов сигаретами. Конфисковано более 127 тысяч пачек сигарет на общую сумму в 3 млн грн.
Фото и видео: Госпогранслужба