Одесским пограничникам пришлось применить оружие против контрабандистов

Военнослужащие Подольского отряда, реализуя оперативную информацию, при поддержке подразделения специального назначения пограничного отряда на участке отдела «Павловка» в Одесской области пытались остановить автомобиль с контрабандными сигаретами.

Однако, как сообщает Госпогранслужба, водитель автомобиля «Тойота» украинской регистрации на требования пограничного наряда об остановке не реагировал, продолжая движение и опасно маневрируя, чем создал угрозу жизни и здоровью правоохранителей.

«Для остановки автомобиля пограничники вынуждены были осуществить предупредительный выстрел, но водитель продолжал движение. Лишь после выстрела по колёсам «Тойоты» удалось остановить транспортное средство», — говорится в сообщении.

Оказалось, что 43-летний гражданин Украины — водитель авто — перевозил 18 тысяч пачек сигарет молдавского производства без марок акцизного сбора.

Отмечается, что автомобиль с грузом доставлены в подразделение охраны границы для дальнейшей передачи таможенникам. На водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, в том числе и за злостное неповиновение законным требованиям пограничников.

Материалы на контрабандиста переданы в суд для принятия правового решения.

Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».



Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года Госпогранслужба вместе со взаимодействующими структурами Одесской области прекратила очередную масштабную международную сделку.

Фото и видео: Госпогранслужба