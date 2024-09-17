Пограничники в Одесской области задержали водителя с наркотиками

В пункте пропуска «Орловка» пограничники Измаильского отряда пресекли попытку перемещения через границу наркотиков. От неправомерного денежного вознаграждения за «решение вопроса» стражи границы отказались.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что во время контроля грузовика DAF пограничник обратил внимание, что водитель нервничал и сжимал в руке подозрительный свёрток.

«Оказалось, что это был пакет с белым веществом, вероятно, метамфетамином. Для углублённого досмотра транспортного средства пограничники совместно с таможенниками привлекли служебную собаку охранников границы Арчи. Четвероногий охранник границы быстро нашёл в отсеке для безделушек в кабине ещё два пакетика с наркотическим веществом, спрятанные в футляр от наушников», — говорится в сообщении.

Понимая серьёзность ситуации, дальнобойщик попытался «решить вопрос», предложив взятку пограничнику в размере 100 евро, но инспектор отказался от неправомерной выгоды.

Взяткодатель задержан. Возбуждено уголовное производство по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств».

Пограничники подчёркивают, что это уже третья попытка перемещения через границу наркотических веществ за неделю в данном пункте пропуска.

Одесса News информировала, что в Одессе правоохранители задержали двух человек, причастных к международному наркотрафику и изъяли кокаина более чем на 2 300 000 гривен.

Фото: Госпогранслужба

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