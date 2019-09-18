В Затоке задержан бизнемен-взяткодатель

Сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, следователи Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона зафиксировали попытку втягивания охранника границы в противоправную деятельность.

По сообщению Госпогранслужбы Украины, в пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области к пограничнику обратился гражданин Украины с предложением оказать содействие в деятельности, связанной с прокатом плавсредств без оформленных надлежащим образом документов.

Отмечается, что этот гражданин предложил сотруднику Госпогранслужбы денежное вознаграждение в размере 7500 гривен, чтобы беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность в акватории Чёрного моря и не привлекать к административной ответственности.

Пограничник от предложения категорически отказался, а взяткодатель задержан с поличным.

Ему объявили подозрение по ч.1 ст.369 УК. и направили материалы дела в суд.

Фото: Госпогранслужба