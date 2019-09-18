Одесские пограничники поймали браконьеров с уловом кефали

Пограничники Одесского отряда, получив информацию от своих коллег — сотрудников оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы — о возможном совершении незаконного вылова водных живых ресурсов, поймали браконьеров.

Как сообщает Госпогранслужба, вчера на рассвете во время патрулирования побережья озера Бурнас в Татарбунарском районе Одесской области пограничники обнаружили трёх человек, которые на лодке осуществляли незаконный вылов водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова.

У правонарушителей правоохранители изъяли 7 сеток и более 150 единиц кефали. Своими действиями нарушители нанесли ущерб государству на сумму почти 90 тысяч гривен.

В действиях браконьеров усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Теперь браконьеры поближе познакомятся с залами суда.

Фото и видео: Госпогранслужба