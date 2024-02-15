В Одесской области в километре от границы пограннаряд задержал 8 «уклонистов»

Реализуя оперативную информацию, пограничный наряд Подольского отряда задержал группу мужчин неподалёку от населённого пункта Лабушно Подольского района, что в километре от границы.

По сообщению Госпогранслужбы, восемь украинцев, воспользовавшись услугами интернет-мессенджера, намеревались незаконно попасть в соседнюю страну через приднестровский сегмент украинско-молдовской границы.

Отмечается, что за услугу по прокладке маршрута организатор просил от 40 до 80 тыс. гривен с каждого.

«За попытку незаконного пересечения границы на лиц, прибывших в приграничье из разных уголков Украины, составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года во время несения службы пограничный наряд Подольского отряда остановил автомобиль под управлением 50-летнего одессита, с которым ехали два пассажира из Киева, один из которых выбрал путешествие в багажнике авто.

Фото и видео: Госпогранслужба

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