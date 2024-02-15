Своевременное использование огнетушителя спасло от пожара одесское кафе

14 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из кафе Приморского района Одессы возник пожар.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Благодаря быстрой реакции работников заведения, которые вовремя сообщили о пожаре и оперативности подразделения ГСЧС, которое в считанные минуты, с помощью порошкового огнетушителя — ликвидировало возгорание кухонной фритюрницы — кафе осталось целым и невредимым. Никто не пострадал.

По другому одесскому адресу — на улице Академика Королёва — вечером этого же дня спасатели прибыли на тушение загоревшегося домашнего имущества в квартире на 6 этаже 9-этажки.

«Пожар ликвидирован подручными средствами на площади 1 м2. Из квартиры спасён хозяин 1963 года рождения».

Отмечается, что вероятная причина пожара – неосторожность во время курения хозяином квартиры.

Одесса News информировала, что во время пожара 11 февраля 2024 года в Хаджибейском районе Одессы по улице Прирельсовой обнаружено тело мужчины.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy