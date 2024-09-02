В Одесской области на выходных горели квартиры, машины, трава и магазины

Выходные в Одесской области были ознаменованы очередной серией пожаров.

Только в субботу спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области выезжали на ликвидацию 55 пожаров, в том числе в Одессе — 14.

Так, в Одессе по улице Академической возник пожар в квартире. Менее чем через полчаса он был ликвидирован на площади 30 м2. Во время тушения были спасены 2 пострадавших человека, которые были госпитализированы. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 21 пожарный.

В Одесском районе, в селе Новая Долина, возникло возгорание сухой травы. Почти час спасатели ликвидировали пожар, охвативший площадь в 300 м2. Во время самостоятельного тушения пострадала жительница 1936 года рождения, которая в состоянии средней тяжести была госпитализирована.

Днём ​на Раскидайловской в Одессе возникло возгорание автомобиля, которое было ликвидировано в течение получаса. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования автомобиля.

В Измаильском районе, в Рени, по улице Вознесенской возникло возгорание крыши магазина. В короткие сроки пожарные ликвидировали пожар на площади 2 м2. Причина пожара не установлена. Погибших и пострадавших нет.

По-прежнему, на контроле ГСЧС находится пожар на полях фильтрации в Одессе. Тление, к сожалению, продолжается. Пожарные проводят работы по проливке сухой растительности.

Одесса News информировала, что 29 августа 2024 года в в селе Прямобалка Болградского района Одесской области горело здание Спасо-Покровской церкви УПЦ.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy