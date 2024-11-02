В Одессе на крыше дома нашли два кассетных элемента российской ракеты

Пиротехники ГСЧС изъяли остатки ракеты, которой Россия днями атаковала Одесскую область.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«Часть носителя кассетных элементов была обнаружена на крыше одного из одесских зданий, недалеко от здания также обнаружены сами кассетные элементы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пиротехники изъяли и транспортировали боевые кассетные элементы в количестве 2 единиц в специальном пиротехническом автомобиле для дальнейшего уничтожения.

Одесса News информировала, что в ночь на 1 ноября армия России нанесла ракетный удар по Одессе, повреждена одна из пожарных частей, ранены и впоследствии прооперированы два спасателя, повреждены пожарные машины и здание части. Полностью разрушено 19 могил на Новогородском (Таировском) кладбище.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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