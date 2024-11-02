Одесских спасателей, пострадавших от ракетного удара, прооперировали

Двое спасателей, пострадавших в результате российской атаки, прооперированы, мужчины в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Об этом сообщает «Думская».

Двое пожарных получили ранения именно в тот момент, когда направлялись в укрытие, до приезда скорой помощи их коллеги оказали им первую помощь — тампонировали раны и наложили турникеты, — рассказал Олег Котелевский, начальник пожарной части.

«Личный состав, услышав крики двух сотрудников, взяли носилки, затянули их в подвальное помещение и там оказывали первичную медицинскую помощь до приезда скорой. После того, как я уже приехал, увидел, что в части уже повреждено админздание», — добавил Олег Котелевский.

Эта пожарная часть уже не впервые страдает от последствий российской агрессии. После попадания ракеты в терминал Новой почты, который находится рядом, здание только недавно успели восстановить, — говорит пресс-секретарь ГУ ГСЧС Марина Мартыненко. И именно спасатели из этой части погибли 15 марта от повторного попадания ракеты во время спасательной операции.

«Это очередной такой циничный удар именно по нашим спасателям, по людям, которые спасают других людей. Именно эта пожарная часть уже не впервые страдает именно от атак россиян. И именно из этой части ребята наши погибали от повторных воздушных ударов. 15 марта наши двое спасателей погибли и 8 ранены именно из этой части. И когда был прилёт в Новую почту, которая рядом находится, именно эта часть пострадала. Привели в нормальное рабочее состояние и вот опять», — сказала Марина Мартыненко.

Одесса News информировала, что в ночь на 1 ноября армия России нанесла ракетный удар по Одессе, повреждена одна из пожарных частей, ранены два спасателя, повреждены пожарные машины и здание части. Полностью разрушено 19 могил на Новогородском (Таировском) кладбище.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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