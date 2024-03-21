Фейком является информация, что «в Одессе ракеты РФ уничтожили офицеров Пентагона»

Фейком является утверждение российских пропагандистских СМИ о том, что якобы в Одессе 15 марта в результате ракетного удара российскими «Искандерами» была уничтожена база инструкторов вместе с офицерами Пентагона и Минобороны Германии.

О разоблачении российской лжи сообщает Telegram-канал Центра SPRAVDI.

«Ложь: в результате ракетного удара по базам инструкторов в Одессе ликвидированы офицеры Пентагона и Минобороны Германии. Эту новость распространяет пропагандистское псевдоСМИ. Правда: заявления об уничтожении «западных инструкторов», «наёмников НАТО» – это обычная тактика россиян для информационного сопровождения военных преступлений, когда погибают гражданские. Такие заявления уже звучали после удара по пиццерии в Краматорске, по селу Гроза в Харьковской области, где были убиты 53 гражданских лица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действительности российский ракетный удар по Одессе 15 марта унёс жизни 21 человека, среди них спасатель Денис Колесников, экс-заместитель городского головы Сергей Тетюхин, командир полка полиции «Цунами» Александр Гостищев, а также гражданские лица.

«Фейки об уничтожении иностранных военных во время ударов по украинским городам делаются с целью продвижения нарратива, что Россия вроде бы воюет не с Украиной, а с НАТО», — резюмируется в сообщении.

Одесса News информировала, что обнародованная российскими пропагандистами информация о том, что Владимир Зеленский во время визита в Одессу поставил под удар войск РФ «секретную базу с иностранцами», является ложью.

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