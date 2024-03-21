Легион «Свобода России» продолжает спецоперацию в Белгородской области РФ

Специальная освободительная операция, которая проводится на территории России, будет продолжаться и в дальнейшем.

Об этом во время пресс-конференции в Укринформе заявил оператор БпЛА, доброволец Легиона «Свобода России» Алексей Барановский «Лютик».

В результате специальной освободительной операции российские добровольческие силы, воюющие на стороне Украины и проводимой на территории России, уничтожили 651 военного РФ, — сообщил легионер.

В 2023 году «Российский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России» несколько раз проникали на территорию РФ и совершали рейды в Белгородскую область, призывая россиян присоединяться для борьбы с действующим режимом. В легионе рассказывали, что хотят создать в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.

12 марта 2024 года РДК, «Свобода России» и «Сибирский батальон» начали очередную операцию на территории РФ. Они вошли в Курскую и Белгородскую области. Легион «Свобода России» заявил, что во время прорыва в Курскую область использовал танки.

По данным российского оппозиционера Ильи Пономарёва, это первый рейд, осуществлённый РДК и «Свободой России» вместе с «Сибирским батальоном» сразу тремя группами. Они несколько раз объявляли о прекращении огня, чтобы население могло эвакуироваться.

Алексей Барановский сказал, что нынешнее пребывание российских добровольцев в Белгородской и Курскойц областях — это только «первый акт пьесы».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины оказывает помощь этим добровольческим формированиям, — заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада».

«Если мы говорим о действиях РДК и легиона «Свобода России», «Сибирского батальона», то это в том числе обязанность Украины», – указал представитель ГУР.

Юсов отметил, что российские добровольцы пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и «мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта», принимая участие в серьёзных операциях.

«Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, чтобы освободить Россию от Путина», – сказал он.

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