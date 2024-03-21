МОН Украины утвердило новые правила приёма абитуриентов в 2024 году

Министерство образования и науки Украины утвердило порядок приёма абитуриентов во время вступительной кампании в 2024 году.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила 20 марта.

В частности, в 2024 году не будет проводиться набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

Поступление на творческие специальности будет предусматривать обязательную сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) и творческий конкурс.

НМТ будет включать четыре предмета, три из которых – украинский язык, история Украины и математика – являются обязательными. Право выбора ещё одного предмета остаётся за поступающим.

Конкурсный балл для поступления на основе свидетельства о получении полного общего среднего образования и образовательной степени младшего бакалавра (НРК5) не может быть меньше 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 «Право», 28 «Публичное управление и администрирование», 29 «Международные отношения», специальностей 221 «Стоматология», 222 «Медицина», 226 «Фармация, промышленная фармация», 228 «Педиатрия», 22 «Здравоохранение».

Также будет действовать запрет внеконкурсного поступления даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования.

Бакалавры для поступления в магистратуру будут сдавать единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ) по бакалавриату. Для выпускников колледжей будет действовать норма, что для поступления в высшие учебные заведения необходимо будет сдать НМТ или подать результаты ВНО за 2021 год.

Также некоторые изменения касаются поступления в учреждения профессионального предвысшего образования в 2024 году. В частности, поступающие могут подать в совокупности по всем основам поступления до пяти заявлений на бюджет и до 15 заявлений по всем источникам финансирования.

Вступительная кампания завершится 31 октября 2024 года.

Одесса News информировала, что 14 марта началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте, которая продлится до 11 апреля.

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