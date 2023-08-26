Правительству не нравится нынешняя система оплаты труда педагогов

Правительство Украины рассматривает новую систему оплаты труда педагогов, пилотный проект которой планируется провести в 500 школах в 2024-2025 годах.

Об этом во время выступления на Августовской конференции-2023 «Образование объединяет» сказал министр образования и науки Оксен Лисовой, сообщает Укринформ.

«Новая система оплаты труда для учителей и директоров. Эта программа уже запущена. 2023-2024 год – это работа над формированием политик и экспертизы. В 2024-2025 году мы выходим на пилотный проект. Планируем предварительно реализовать его в 500 школах», — сказал министр.

Он добавил, что предлагается уйти от единой тарифной сетки в оплате труда учителей.

«Мы хотим, чтобы базовая часть заработной платы была около 80%, около 20% – надбавки и ещё несколько надбавок региональных доплат и доплаты от директора школы. То есть мы делаем её понятной, прозрачной, прогнозируемой. И, самое главное, мы стремимся повысить заработную плату», – сказал Лисовой.

Министр отметил, что в условиях войны невозможно точно сказать, насколько быстро это можно сделать.

«Но изменить систему и изменить подходы и постепенно готовиться к введению нового подхода и новых принципов – это то, над чем мы сейчас работаем», – сказал Лисовой.

Для справки. В декабре 2022 года Кабинет министров постановлением №1411 приостановил решение правительства от 2019 года о повышении окладов педагогических работников, в частности, устанавливался коэффициент определения должностного оклада (ставки заработной платы) в соотношении к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года.

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