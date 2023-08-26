Игры взрослых дядей: Резников предложил пари нардепу и журналисту

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил 25 августа, что готов подать в отставку с должности, если окажется, что его ведомство действительно поставило ВСУ 180 тыс. летних курток вместо зимних.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

При этом Резников предложил пари журналисту «Украинской правды» Михаилу Ткачу и народному депутату от «Слуги народа», главе комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной.

«Если окажется, что Минобороны действительно поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних, то я пишу заявление об отставке. Если же окажется, что были поставлены 180 тыс. зимних курток, а не летних, то народный депутат Анастасия Радина сложит мандат, а журналист Михаил Ткач уходит из издания и на три года перестаёт заниматься журналистикой», – подчеркнул министр.

Стать арбитрами в этом пари Резников пригласил комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады и комиссию по журналистской этике.

«При разборе ситуации мы предоставим все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества», – подчеркнул глава Минобороны.

Отмечается, что своё заявление Резников направил также другим СМИ.

Как сообщала Одесса News, в августе издание ZN.UA опубликовало статью «Хорошая и плохая новость о Минобороны», в которой говорилось, что Минобороны осенью 2022 года заключило контракт с турецкой фирмой Vector Avia Hava Araçlari на поставку зимней одежды более чем на $ 30 млн. Но военная форма поступила в страну только в октябре–декабре и оказалась летней.

23 августа комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике заслушал информацию об обстоятельствах закупки Министерством обороны зимней одежды для ВСУ. На заседании подтвердилась информация, что цена на куртки выросла в три раза при пересечении украинской границы.

Более того, на заседании комитета представители Минобороны показали зимние куртки, якобы закупленные у Vector Avia Hava Araçlari. Однако присутствующие на заседании депутаты заявили, что показанные куртки были из другой поставки.

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