ВСУ ликвидировали уже более 200 000 российских захватчиков

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 по 17 мая 2023 годов ликвидировали уже около 200 тысяч 590 российских агрессоров, и ещё 610 человек — за минувшие сутки.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 3771 вражеский танк (+9 единиц за последние сутки)), боевых бронированных машин – 7365 (+17), артиллерийских систем – 3166 (+16), РСЗО – 562, средств ПВО – 318 (+2), самолётов – 308, вертолётов – 294, БпЛА оперативно-тактического уровня – 2748 (+16), крылатых ракет ‒ 982 (+9), кораблей/катеров ‒ 18, автомобильной техники и автоцистерн – 6067 (+19), специальной техники – 417 (+7).

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, 4 – по зенитно-ракетным комплексам, уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БпЛА, поражены 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 склада боеприпасов и 1 пункт горюче-смазочных материалов.

Инфографика: Генштаб ВСУ

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