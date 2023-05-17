Стартовал 76-й кинопраздник в Каннах

В Каннах (Франция) начался 76-й Международный кинофестиваль.

Фильмом открытия стала историческая драма «Фаворитка», главные роли в котором исполнили Джонни Депп, Майвенн, Луи Гаррель, Пьер Ришар и Ноэми Львовски. В центре сюжета фильма — отношения французского короля Людовика XV с фавориткой Жанной Дюбарри, — сообщает Кинопоиск.

В основном конкурсе киносмотра в этом году представлена 21 картина.

Председателем жюри основного конкурса стал шведский режиссёр Рубен Эстлунд, дважды получивший «Золотую пальмовую ветвь» за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали».

На «Золотую пальмовую ветвь» Канн претендует фильм режиссёра Уэса Андерсона «Город астероидов», действие которого происходит в 1955 году на съезде наблюдателей за звёздами в вымышленном американском городке. Главные роли в фильме исполнили Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Марго Робби и другие.

Также в основном конкурсе представлены «Май, декабрь» американского режиссёра Тодда Хейнса, «Клуб Зеро» австралийского режиссёра Джессики Хауснер, «Зона интересов» британского режиссёра Джонатана Глейзера, «Мёртвые листья» финского режиссёра Аки Каурисмяки, «Четыре дочери» тунисского кинорежиссёра Каутер Бен Ханья, «Чудовище» японского режиссёра Хирокадзу Корээда, а также киноленты режиссёров из Италии, Турции, Бразилии, Германии, Китая и, ественно, Франции.

По красной дорожке продефилировали звёздные гости.

Майвенн, Джонни Депп и Пьер Ришар

Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас и Кэрис Зета Дуглас

Катрин Денёв

Ума Турман и Левон Турман-Хоук

Наоми Кэмпбелл

Для справки. Международный Каннский кинофестиваль — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрёл после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

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Фото: Getty Images

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