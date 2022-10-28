Одеська сценаристка Ксенія Заставська: Є ще одна перемога!

Сценарій «Стеф» одеситки Оксани Присяжнюк (творчий псевдонім Ксенія Заставська) сьомий раз визнано найкращим на міжнародному рівні.

Цього разу на Міжнародному кінофестивалі у Кошице (Словаччина).

«Є ще одна перемога. На Міжнародному кінофестивалі у Кошице!», — з радістю повідомила про свою перемогу сценаристка кореспонденту Одесса News.

Варто зазначити, що Ксенія Заставська добре відома у Словаччині, адже в цій країні раніше було перекладено її роман «Талісман кохання».

«Я радію, що на кінофестивалі у Кошице разом зі мною нагороди у декількох інших категоріях отримали митці з України. Україна потужно перемагає на всіх фронтах. І я щаслива, що мій вклад є частиною перемоги на культурному фронті», — сказала нашому кореспонденту письменниця.

Як сказала Ксенія Заставська, Міжнародний кінофестиваль у Кошице – це кінофестиваль із прямими показами у цьому місті. Його мета – відкривати та просувати талановитих кінематографістів з усього світу та представляти їх публіці, тому цей фестиваль – чудова нагода взяти участь у міжнародному конкурсі на кращий кіносценарій.

Як повідомляла Одесса News, у вересні 2022 року кіносценарій «Стеф» одеської письменниці Ксенії Заставської (Оксани Присяжнюк) отримав у Празі (Чехія) Міжнародну кінопремію в номінації «Кращий сценарій драми».

На головному фото Ксенія Заставська у Посольстві Словаччини в Україні.

Більше новин у нашому Telegram-каналі: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod