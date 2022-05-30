Французская актриса примерила платье украинского дизайнера в Каннах

Патриотическое сине-жёлтое платье от львовского дизайнера Елены Даць виртуально примерила французская актриса Фредерик Бель.

Об этом сообщает Киноафиша.

«Мне повезло, что французская актриса Фредерик Бель уже примеряла платье», – сказала Елена.

Отмечается, что дизайнер из Львова сейчас работает в Каннах в подарочном сьюте в отеле, где представлены разные бренды: из Японии, Кении.

Сюда приходят мировые звёзды. Они знакомятся с продукцией того или иного бренда. Фотографируются.

Сине-желтое платье Даць могут примерять виртуально все желающие звёзды.

«На нём есть маленькая частица украинской вышивки. Каждое платье имеет этот оберег на себе: где-то скрыто, где-то на видном месте. Мы также напечатали на 3D принтере эти вещи. Это очень экологично, интересно и инновационно. И, не зная, смогу ли я приехать, я подумала, что я просто передам код и звёзды, которые будут посещать это мероприятие во время Каннского кинофестиваля, смогут таким образом поддержать Украину – сообщить и как-нибудь рассказать о нас. Поэтому благодаря таким, казалось бы, простым уже сейчас методам без лишних затрат можно было сделать очень много интересных вещей», — рассказала в комментарии Елена Даць.

Дизайнер также добавила, что гостьей прошлого шоурума 9 лет назад была Шэрон Стоун. Она является партнёром этого шоурума.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года британская группа Pink Floyd выпустила коллекцию футболок, свитшотов и сумок под названием «Hey, Hey, Rise Up» в честь песни, которую музыканты записали вместе с украинским певцом, фронтменом группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

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