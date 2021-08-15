В Одессе открылся XII Международный кинофестиваль

14 августа в Одессе в двенадцатый раз открылся международный праздник кино.

Как передаёт корреспондент Одесса News, собственно, традиционная форма открытия кинофестиваля проходит в одиннадцатый раз, поскольку из-за карантина в прошлом году церемония с красной дорожкой не проводилась.

Задолго до начала открытия фестиваля перед Одесским оперным театром началась активная подготовка: монтаж светодиодного экрана, съёмочного оборудования и красной дорожки. Ещё с утра 13 августа было перекрыто автомобильное движение на Театральной площади, ул. Ланжероновской (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской, пер. Чайковского). Разрешено было только движение автотранспорта со спецоборудованием кинофестиваля.

К зданию театра подтянулись спецмашины: пожарные, скорая, полиция.

Задолго до начала стали собираться желающие поглазеть на светские лица, да и сами VIP-гости появились за 1,5-2 часа до церемонии открытия фестиваля.

По пешеходной зоне шагали узнаваемые и не очень одесситы и гости города, которых запечатлела камера нашего фотокора.

Шествие по красной дорожке продолжалось около двух с половиной часов. Прошмыгнули в лвери Оперного театра французский актёр Даниэль Брюль в обычном тёмно-синем костюме и одноцветном галстуке, Иван Дорн, озаривший одесских кинофанов халатом с принтом из турецких огурцов, голос Молдаванки Феликс Шиндер в соломенной шляпе, поп-дива Ольга Полякова, Jerry Heil («Охрана, отмена!»), ведущая ОМКФ Янина Соколова с плакатом в поддержку легализации медицинского каннабиса, писатель, режиссёр, бывший политзаключённый Олег Сенцов в простой белой рубашке, художник Юрий Горбачев в обнимку с директором городского департамента культуры Татьяной Марковой, известный ресторатор Савва Либкин в компании своей супруги Марины Маричевой и многие-многие другие, о которых мы поведаем в следующем фоторепортаже.

Как сообщала Одесса News, ведущими церемоний открытия (14 августа) и закрытия (21 августа) 12-го Одесского международного кинофестиваля станут Янина Соколова и Олег Панюта, которые уже несколько лет подряд проводят торжества в рамках фестиваля и успели стать его символами.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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