На Одесской киностудии показали новые серии «Пантеона Одессы»

4 сентября на Одесской киностудии состоялась презентация заключительных серий документального историко-публицистического фильма «Пантеон Одессы».

Мультикультурный проект «Пантеон Одессы» возвращает горожанам имена прославленных земляков, которые покоятся на Втором христианском кладбище, сообщает официальный сайт города.

Материалом для 8 серий историко-документального сериала послужили исследования одесских краеведов Инны Арутюновой, Валерия Шерстобитова, Александра Сурилова, Олега Губаря, Ростислава Александрова и Тараса Гончарука.

«Задача проекта — не утратить время. Мы успеваем зафиксировать истории и архивные, и от современников — людей, которые знали наших великих земляков. И делаем это в художественной форме», — отмечает режиссёр и автор проекта «Пантеон Одессы» Игорь Козлов-Петровский.

Благодаря стараниям краеведов и исследователей организована настоящая киноэкспедиция в прошлое. По подсчетам исследователей, общее количество захоронений на Втором христианском кладбище – более полумиллиона. Здесь обрели покой знаменитые художники, архитекторы, писатели, актёры, музыканты, учёные, военачальники, изобретатели ХIХ-ХХ веков. Героев в сериале «Пантеон Одессы» — несколько сотен.

Фото: ТАЙМЕР