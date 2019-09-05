В инфекционной больнице Одессы из-за отравления шаурмой остаются 23 человека

В Одессе 23 человека остаются госпитализированными из-за пищевого отравления.

Об этом сообщает ГСЧС.

По состоянию на 7 часов 4 сентября в городской инфекционной больнице остаются госпитализированными 23 человека, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района Одесской области, — говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», на прошедшей неделе в Одессе зарегистрированы 345 случаев острых кишечных инфекций, из которых 60% составили дети, большинство — в возрасте 1-4-х лет.

Согласно факторному анализу, большинство случаев заболеваний связаны с употреблением немытых овощей и фруктов, готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, молочных и мясных продуктов, приобретенных на стихийных рынках.