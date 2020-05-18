В одесских больницах возобновлены плановые операции

В соответствии с постановлением Кабмина, в городских стационарах Одессы возобновлено проведение неотложных госпитализаций и плановых операций, с учётом того, что их отсрочка может составлять значительный риск для жизни и здоровья пациентов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в период карантина городские лечебно-профилактические учреждения Одессы продолжают оказывать все виды ургентной медицинской помощи в полном объёме. Также продолжает предоставляться медицинская помощь вследствие осложнённого течения беременности и при родах, медицинская помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, а также паллиативная помощь.

«Пациентов, которых госпитализируют или проводят операции в плановом порядке, обязательно предварительно обследуют на COVID-19 методом ПЦР», — говорится в сообщении.

Отбор биоматериала для тестирования на COVID-19 организует направляющий пациента на госпитализацию лечащий врач. Обследование проводится в учреждении здравоохранения или мобильной бригадой Центра неотложной медицинской помощи по месту жительства пациента.

При обращении пациента за медицинской помощью, для которой не требуется направление лечащего врача, отбор проб на ПЦР проводит медучреждение, в которое обратился пациент.

Госпитализация в стационар проводится только после получения отрицательного результата ПЦР на COVID-19. До получения результатов обследования пациент направляется на самоизоляцию.

Кстати. При появлении симптомов респираторной инфекции нужно незамедлительно позвонить своему семейному врачу или на «горячую линию»: 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов; 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области число подтверждённых случаев по состоянию на 18 мая составляет 764 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 18 пациентов.