В Одессе внедряют централизованный сбор масок и одноразовых перчаток

Департамент городского хозяйства Одесского горсовета внедряет централизованный сбор масок, респираторов и одноразовых перчаток.

Как сообщил в ходе дистанционного заседания оперативного штаба по COVID-19 исполняющий обязанности городского головы-директора департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сотрудники коммунальных предприятий и служб после каждой смены организовано утилизируют свои средства защиты путём сжигания.



«Однако жители миллионного города такой возможности не имеют, поэтому мы предусмотрели такую возможность и для них. Возле жилых домов, у зданий ЖКС, в парках и других местах мы устанавливаем специальные боксы, в которые одесситы смогут выбросить использованные маски, перчатки и респираторы», – отметил Дмитрий Жеман.

Фото и видео: «Одесса»