В Одессе за прошедшую неделю было на 15% меньше больных гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 15,2%, по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом инфорирует ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

«Всего за минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6050 одесситов. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детского населения за неделю снизилась на 24,9%, по сравнению с предыдущей неделей. При этом удельный вес детей среди общего числа заболевших снизился на 11% и составил 67%. Эти показатели подтверждают целесообразность и эффективность введения карантинно-ограничительных мер в школах Одессы», — говорится в сообщении.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе составил 607,7 на 100 тыс. населения и превысил эпидемический порог на 15%, что свидетельствует о среднем уровне интенсивности эпидпроцесса.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

С учётом эпидситуации для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ приказом департамента здравоохранения Одесского горсовета с 28 декабря 2019 года введены ограничительные мероприятия в городских лечебно-профилактических учреждениях, в том числе масочный режим и запрет посещений пациентов в стационарах.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 6,1%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 108 случаев, из которых 60,2% — дети.

Отмечается также, что с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 16 проб на санитарно-микробиологические показатели и 16 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, как и в целом по Украине, на настоящий момент не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, вспышка которой произошла в Китае.