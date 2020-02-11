ОПЗ надеются вернуть к нормальной работе через полгода

Одесский припортовый завод может в ближайшем будущем отказаться от работы по так называемой давальческой схеме и вернуться к нормальной деятельности.

Об этом в ходе пресс-конференции на заводе заявил замглавы Фонда госимущества Сергей Игнатовский, сообщает Укринформ.

Давальческую схему завод использует уже несколько лет подряд. В её рамках поставляемое на завод сырьё (природный газ), а равно и готовая продукция (аммиак и карбамид) являются собственностью поставщика, тогда как завод получает лишь плату за услуги по переработке. Традиционная схема, в рамках которой завод покупает сырьё за свои деньги, а затем продаёт готовую продукцию, считается более выгодной, и к ней планируют вернуться в будущем. Но пока завод к этому ещё не готов.

По словам Сергея Игнатовского, сначала надо решить что-то с долгами предприятия, которые достигают 350 миллионов долларов США. Этот долг предполагается реструктуризировать и утвердить график его погашения. Лишь после этого у предприятия смогут появиться свободные деньги, которые можно будет потратить на закупку газа.

Отмечается, что ближайшие 4-5 месяцев ОПЗ будет работать по давальческой схеме. В частности, на предприятии ждут результатов конкурса по выбору поставщика, который объявили в конце января. Конечный срок подачи заявок — 24 февраля.

10 февраля коллективу ПАО «Одесский припортовый завод» Игнатовский представил нового исполняющего обязанности председателя правления предприятия — Николая Синицу.

Игнатовский отметил, что ОПЗ должен стать одним из крупнейших налогоплательщиков в области и получить статус одного из промышленных гигантов Украины.

Как сообщала Одесса News, ОПЗ 1 августа 2019 года запустил производственные мощности после почти полуторагодовалого простоя. Предприятие работает по давальческой схеме с компанией «Агро Газ Трейдинг».

Фонд госимущества Украины в декабре 2019 года назначил заместителя председателя ФГИУ Сергея Игнатовского председателем наблюдательного совета ПАО «Одесский припортовый завод». Государству принадлежат 99,5667% акций ОПЗ.

Завод Фондом госимущества включён в перечень объектов большой приватизации на 2020 год.

В приватизации завода может принять участие азербайджанская нефтяная компания SOCAR.

Детективы НАБУ 29 января задержали трёх человек во время передачи взятки председателю Фонда госимущества в обмен на назначение на должность директора ОПЗ “заведомо определённого человека”. По данным следствия, подозреваемые предложили председателю ФГИУ 5 млн долл. и планировали давать неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договорённостей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. их задержали.