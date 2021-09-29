Сингапурская компания отказалась от контракта с Одесским припортовым заводом

Компания Dachex Shipping Pte. Ltd. (Сингапур) отказалась от подписания договора на переработку давальческого сырья с АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ).

Об этом сообщил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

По его словам, сингапурская компания обвинила представителей завода в небрежности при составлении порядка проведения отбора заказчика работ по переработке давальческого сырья, который она выиграла.

«Развязка наступила намного быстрее и, как и следовало ожидать, все заявления администрации ОПЗ оказались голословными. «Дачекс» уже отказался от подписания договора с ОПЗ, обвинив руководство завода в нарушении договорённостей», — написал Щуриков.

Сообщается, что теперь Dachex требует у ОПЗ вернуть $100 тысяч денежного обеспечения.

Dachex отмечает, что, в соответствии с Правилами поставки природного газа, Кодекса газотранспортной системы и других нормативно-правовых актов, компания должна иметь лицензию на поставку газа. Компания должна передавать его заводу, как давальческое сырьё, а также быть поставщиком технологического газа для собственных нужд. В то же время, Dachex, как нерезидент, не может эту лицензию получить.

«Остаётся непонятным, зачем ОПЗ публично заявлял о том, что нерезиденты Украины могут наравне с резидентами конкурировать за право быть заказчиком работ по переработке давальческого сырья и допускало нерезидентов к участию в процедуре отбора, и тем более определило победителем», — сообщил Щуриков.

Кстати. В июле 2021 года ОПЗ выбрал победителем третьего этапа процедуры отбора на заказчика работ по переработке давальческого сырья сингапурскую Dachex Shipping Pte. Ltd. Эта компания предложила лучшие дополнительные условия сотрудничества: заключение договора финансирования (беспроцентного займа) на сумму до $20 млн сроком на два года.

Как сообщала Одесса News, Одесский припортовый завод снова останавливается из-за рекордных цен на газ. С руководством предприятия 25 сентября встретился председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Фото: Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.