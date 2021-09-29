В порту Черноморска при погрузочных работах пострадал докер

29 сентября на ГП «МТП Черноморск» произошло ЧП: один из работников пострадал при выполнении грузовых работ.

Об этом пишет USM.

Отмечается, что на первом причале во время крепёжных работ докер-механизатор зацепился на штабеле листовой стали за крепёжную ленту и упал на стальные рулоны с высоты 2,5 м. При падении работник порта получил перелом ребёр и ушиб плеча.

По словам портовиков, страховка в клинике покрывает только услуги скорой помощи и рентгеновский снимок. Поэтому оплачивать перевозку работника в одесскую больницу будет профсоюз.

Как сообщала Одесса News, 3 сентября в Черноморске, на территории Государственного предприятия Ильичёвского филиала «Администрация морских портов Украины» возник пожар — загорелась конвейерная лента.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod