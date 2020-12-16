Морпорт «Черноморск» готовят к концессии

Морской торговый порт «Черноморск» посетили представители рабочей группы по вопросам реализации проектов государственно-частного партнёрства при Министерстве инфраструктуры, которая готовит два терминала гавани к передаче в концессию.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что целью визита был осмотр активов порта, изучение границ активов под управлением частных компаний и налаживание контактов представителей рабочей группы и команды консультантов со специалистами АМПУ и ГП «МТП «Черноморск».

С работой терминалов порта ознакомились, в частности, представители ООО «Эрнст энд Янг», ООО «Билфингер Тебодин Украина», Мининфраструктуры и АМПУ.

«Цель визита достигнута, работа продолжается», — резюмируется в информации о визите.

Как сообщала в июне 2020 года Одесса News, Черноморский порт объявлен следующим концессионным проектом после официальной передачи в концессию Херсонского морского торгового порта, которая произошла 26 июня в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского.

Мининфраструктуры издало приказ №368 от 24 июня 2020 г. о подготовке к осуществлению государственно-частного партнёрства, а именно концессии, первого и контейнерного терминалов в морском порту «Черноморск».

Фото: АМПУ