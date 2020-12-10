Госэкоинспекция проигнорировала информацию со спутника об экологии возле «Аметиста»

Госэкоинспекция Украины продолжает настаивать на загрязнении акватории в Черноморске Одесской области, которое вызвано разливом нефти из судна «Аметист».

Как сообщается на сайте ведомства, Гоэкоинспекция обратилась к владельцу судна — КП «Морская поисково-спасательная служба» и к Администрации морских портов Украины с требованием ликвидации загрязнения.

«Чтобы не допустить увеличения масштабов этой экологической катастрофы, ГЭИ Одесской области обязало Черноморский филиал ГП «АМПУ» и балансодержателя «Аметиста» — Казённое предприятие «Морская поисково-спасательная служба»- в оперативном порядке осуществить следующие мероприятия: провести ведомственное расследование аварийного загрязнения акватории и сообщить о результатах Госэкоинспекции; установить боновое заграждение вокруг места аварии для локализации разлива нефти; полностью ликвидировать утечку нефтепродуктов с помощью биосорбентов; обеспечить надлежащее хранение собранных нефтепродуктов, а любое обращение с ними производить в присутствии инспектора ГЭИ», — проинформировал председатель инспекции Андрей Малёваный.

Он добавил, что инспекторы ГЭИ и дальше фиксируют загрязнение моря.

«По результатам последних лабораторных анализов, проведённых Госэкоинспекцией вблизи плавсредства, зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 3,4 раза! Их содержание в районе стоянки «Аметиста» составило 0,16 мг/дм3 (норма составляет 0,05 мг/дм3)», — отметил Малёваный.

Он также подчеркнул, что такие показатели угрожают экосистеме моря, приведёт к уничтожению морских животных и птиц, многие из которых уже сейчас на грани вымирания.



Как сообщала Одесса News, Национальный центр управления и испытаний космических средств (НЦУИКС) Государственного космического агентства Украины не подтвердил факт загрязнения нефтепродуктами акватории морского порта Черноморск вокруг стоянки буксира «Аметист».

АМПУ также заявила, что загрязнения моря нефтепродуктами с буксира «Аметист» не было, подчеркнув, что буксир «Аметист» не является танкером, более 20 лет не эксплуатируется, находится в «холодном отстое», горюче-смазочные материалы на буксире отсутствуют.

Полиция Одесской области по заявлению Государственной экологической инспекции открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 243 (Загрязнение моря) Уголовного кодекса Украины.

В АМПУ заявляют, что ГЭИ пытается использовать ситуацию вокруг аварийного буксира, чтобы вернуть экологический контроль в морские порты.

Фото: Укринформ