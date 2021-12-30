В Одессе провели мониторинг воздуха: где лучше не бывать

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется передвижной муниципальной лабораторией в утверждённых точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также в парках и скверах, согласно утверждённому плану-графику.

Как сообщает официальный сайт города, в 2021 году этой лабораторией было осуществлено 276 наблюдений с автоматическим отбором проб и измерениями концентраций загрязняющих веществ газоанализаторами, осуществлено 1668 определений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по 6 компонентам: оксиду углерода, озону, сероводороду, диоксиду серы, пыли и сумме углеводородов.

По результатам мониторинга, на территории города (железнодорожный вокзал, автовокзал, ул. Балковская, ул. Черноморского казачества, район Херсонского сквера, Александровский просп.) наблюдались незначительные превышения предельно допустимых веществ, в основном по оксиду углерода, пыли, формальдегида, фенола и сумме углеводородов.

Как сообщала Одесса News, по результатам проведенных микробиологических исследований по состоянию на 20 и 22 декабря очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствует гигиеническим требованиям питьевой воды.

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