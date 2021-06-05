В «Тузловских лиманах» продолжается беспредел: Одесская ОГА бессильна

Администрация Национального природного парка «Тузловские лиманы» вновь вынуждена обращаться к властным структурам о защите окружающей среды и беспределе «крышевателей» незаконных земельных работ — местной полиции и экоинспекции.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

Несколько дней назад администрация НПП начала работы по восстановлению водообмена между Чёрным морем и Тузловскими лиманами.

«Как только начались работы, тут же на песчаной пересыпи появилась вначале полиция, которая ходила по пересыпи до ночи. А на следующий день, с раннего утра, машина с представителями экоинспекции стремительно выдвигается на пересыпь и заезжает в заповедную зону нацпарка, где проводятся работы. Не говоря, кто они, не представившись, они сразу начали мешать проводить работы по расчистке и угрожали тем, что сейчас полиция приедет и арестует технику», — пишет эколог.

Смекалистый тракторист сделал видео своего общения с незваными «посетителями» НПП. Ими оказались представители Госэкоинспекции Южно-Западного округа Мария Шикунова, Игорь Рогачко и Михаил Бондарчук.

«Мы опознали их по видеозаписи, которую сделал тракторист на пересыпи… потрепали нервы работникам техники, мешали им почти два часа проводить работы», — говорится в сообщении.

Прибывшая на место инцидента директор парка Ирина Выхристюк попросила дать телефонную трубку чиновнику, приславшему этих инспекторов, чтобы выяснить причину нежданного визита, но те закрылись в машине и отказались что-нибудь внятное сказать.

Позже инспектор Михаил Бондарчук на вопрос по телефону, на каком основании он и его коллеги терроризируют работников парка, ответил, что они просто так проезжали мимо и заехали посмотреть, как дела на песчаной косе.

«Потом он вообще отключил телефон. Я, как исполняющий обязанности директора нацпарка, звоню начальнику экоинспекции В.Караулову и пытаюсь узнать, каковы причины наезда на нацпарк и блокирование работ по водообмену? В ответ слышу – «я ничего не знаю». Потом я снова звоню и он отвечает — это рейдовый наряд моих сотрудников по проверке нацпарка. И они выехали по звонку прокуратуры и полиции, отвечает он мне. Переспрашиваю снова. Ответ такой же. Звоним в полицию и слышим обратное. Полиция заявляет, что от экоинспекции только что поступило заявление на 102 о том, что ведутся незаконные работы на 24 км на территории нацпарка и надо принять меры (?)», — с возмущением описывает ситуацию Иван Русев.

Резюмируя всё происходящее в Национальном парке в последнее время, эколог пишет:

«И выходит так, что государство тратит огромные деньги на содержание инспекции, на полицию, а они фактически работают как бандиты и рейдеры, уничтожая государственную организацию — нацпарк, работают против законов Украины, против природы и дискредитируют все международные договорённости по сохранению природных ландшафтов и биоразнообразия. Сегодня Международный день охраны окружающей среды и я очень надеюсь и верю, что наше государство и его чиновники начнут работать по закону, для природы и для людей, хотя я уже много лет надеюсь и верю, а также делаю всё, что от меня зависит, но почему-то рейдеров в государстве не становится меньше …какой-то непонятный сбой системы развития нашего общества».

Одесса News писала, что в июне 2021 года прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 46-летнему жителю Белгород-Днестровского в самовольном занятии и застройке земельного участка и водного пространства в пределах территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Фото:Facebook/Иван Русев

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