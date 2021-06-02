Одесская прокуратура отреагировала на сигнал защитников Тузловских лиманов

Прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 46-летнему жителю Белгород-Днестровского в самовольном занятии и застройке земельного участка и водного пространства в пределах территории Ннационального природного парка «Тузловские лиманы».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что в марте текущего года делец самовольно начал строительство причала на песчаной косе побережья Черного моря возле с. Лебедевка Тузловской сельской общины Белгород-Днестровского района Одесской области.

Подозреваемый организовал перевозку строительного мусора и формировал из него насыпи в море длиной около 70 метров.

Сейчас устанавливается размер причинённого окружающей среде вреда.

Одесса News сообщала о сигнале сотрудников НПП «Тузловские лиманы» о продолжающейся в акватории природного парка отсыпке шпоры, которая видоизменяет природный контур берега Чёрного моря.

По словам экологов, противозаконные работы проводились неким В.Могильниковым, ОК «Гранит» — той организацией, которая много лет масштабно браконьерит в «Тузловских лиманах».

Фото и видео: Одесская облпрокуратура

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