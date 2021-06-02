ООН назвала противоречащим международному праву закрытие 3-х телеканалов в Украине

Верховный Комиссар Организации Объединённых наций (ООН) назвала решение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK противоречащим международным стандартам в области прав человека.

Об этом говорится в последнем отчёте Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля.

«2 февраля Президент Украины подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трёх телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK). Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом», — говорится в обнародованном во вторник, 1 июня, отчёте.

В документе также сообщается, что законопроекты, направленные на установление наказания за «коллаборационизм» с враждебным государством, также вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединений.

Управление Верховного комиссара по правам человека продолжает документировать нападения на правозащитников, работников СМИ и политических деятелей. «Такие случаи продолжали оставаться безнаказанными из-за медленных действий полиции или их отсутствия», — отметили в ООН.

Кстати, международная организация по защите прав журналистов «Репортёры без границ» также назвала решение о закрытии телеканалов «эскалацией информационной войны».

Как сообщала Одесса News, 2 февраля 2021 года три телеканала — «112 Украина», NewsOne и Zik — были закрыты путём введения санкций против их владельца, нардепа от ОП-ЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях.

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