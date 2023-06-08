Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв Каховской дамбы

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубокое разочарование реакцией ООН и Международного комитета Красного Креста на запросы Киева о помощи после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом Глава государства сказал в интервью Bild, опубликованном 7 июня, пишет издание ГОРДОН.

По словам Зеленского, в Киеве «не получили никакого ответа» – «я шокирован». А если реакция и была, продолжил президент, то «очень дипломатичной».

Зеленский добавил, что ООН и Красный Крест «должны быть первыми, кто спасает жизнь».

В ООН, комментируя подрыв оккупантами Каховской ГЭС, отметили в Twitter, что «гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целями – они должны быть защищены, во все времена, повсюду». Прямого упоминания о катастрофе, как и упоминаний страны-агрессора России, в посте не было.

Зеленский в своём вечернем 7 июня видеообращении заявил о необходимости оказания помощи Международным Красным Крестом, сказав, что если такой помощи нет, значит, и нет такой организации.

«Нужны более масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации, как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, её вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть», — сказал Президент.

7 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ООН и Красный Крест взять на себя эвакуацию людей со временно оккупированного левобережья Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщала Одесса News, Зеленский говорил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС – самая большая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. По информации Офиса Президента, в результате взрыва в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла, есть риск дальнейшей утечки ещё более 300 тонн.

В Херсонской ОВА утром 7 июня заявили, что интенсивность подтопления падает, но вода ещё будет прибывать. На тот момент было затоплено 1852 дома на правобережной части области, эвакуировано 1457 человек.

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