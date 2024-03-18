Одесские спасатели простились с погибшим коллегой Денисом Колесниковым

В Одесской области 17 марта провели в последний путь 29-летнего спасателя, погибшего во время ракетного удара по Одессе 15 марта, водителя-пожарного Дениса Колесникова.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что Денис один из первых прибыл на место ликвидации ракетного удара по Одессе.

«То, что пришлось пережить нашим ребятам – спасая друг друга – невозможно передать словами. В результате повторной атаки Денис получил ранения, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось. Попрощаться с Героем – Спасателем пришли сегодня сотни людей: родные, близкие, коллеги, друзья, знакомые и все неравнодушные. Нам очень больно. Это невосполнимая потеря. Часть нашей семьи, часть нас», -говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 15 марта враг раз атаковал ракетами объекты гражданской инфраструктуры Одессы. Погибли 21 и ранены более 70 граждан, 39 сейчас лечатся стационарно, восемь находятся в тяжёлом состоянии. Среди погибших — сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, водитель-пожарный Денис Колесников, спасатель Виталий Алимов, фельдшер подстанции № 5 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области Сергей Ротару, бывший первый вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин, полицейский Андрей Боярский, командир полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють» Александр Гостищев.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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