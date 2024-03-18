Британского аналитика поймали на лжи о «секретной базе с иностранцами» в Одессе

Обнародованная российскими пропагандистами информация о том, что Владимир Зеленский во время визита в Одессу поставил под удар войск РФ «секретную базу с иностранцами», является ложью.

Об этом в Теlegram проинформировала пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики.

«Ложь: британский аналитик Александр Меркурис в интервью российскому пропагандистскому изданию заявил, что во время визита Зеленского в Одессу Россия якобы атаковала секретную базу. Там украинских офицеров, по версии россиян, «обучали» управлять морскими дронами иностранцы», — говорится в публикации.

Правда правда заключается в том, что Меркурис является главным редактором издания The Duran, которое сайт Media Bias/Fact Check определяет ненадёжным.

«Он неоднократно распространял российские и пророссийские нарративы, писал для российских пропагандистских медиа и посещал их эфиры. К тому же россияне не впервые придумывают фейки о морских дронах на вооружении Украины. Так, кремлёвские СМИ писали о том, что Киев использует морские дроны, чтобы иметь возможность для переговоров с Москвой», – пояснили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как сообщала Одесса News, армия РФ атаковала Одессу утром 6 марта, в результате обстрела погибли люди. Спикер Сил обороны юга полковник Наталья Гуменюк проинформировала, что этот удар не связан с прибытием в Одессу Президента Украины.

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