Работники ЖКХ Одессы отметили свой профессиональный праздник

Работники ЖКХ Одессы отметили 17 марта свой профессиональный праздник — День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Мэр Одессы поздравил коммунальников с их профессиональным праздником.

«От имени всех одесситов, от меня лично примите слова искренней благодарности за ваш труд! Вы одними из первых вместе со спасателями приходите на помощь одесситам, дома которых были повреждены в результате российских атак. Днём и ночью в любую погоду. Ваш труд иногда граничит с настоящим героизмом. Как, например, спасение через окна детей по ул. Картамышевской. Или возвращение в рекордно быстрые сроки отопления у дома одесситов – на ул. Заболотного, просп. Шевченко, ул. Добровольского…», — говорится в поздравлении мэра.

Геннадий Труханов отметил, что за последние десять лет сфера жилищно-коммунального хозяйства претерпела многие изменения.

«Но неизменными остаются ваши отношения к своим обязанностям и желание помогать людям. Именно вы находитесь рядом с людьми в любых обстоятельствах. В пять утра, когда город ещё спит. Сразу после сигнала тревоги. Ночью на завалах. От вашей работы зависит качество жизнеобеспечения миллионного города. Низкий вам поклон», — сказал Геннадий Труханов.

Фото и видео: «Одесса»

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