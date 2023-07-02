Командующий ВМС с чувством гордости поздравил моряков с Днём ВМС ВСУ

Традиционно, в первое воскресенье июля, в стране отмечается День Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины.

Сегодня, 2 июля, Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа по случаю праздника поздравил военнослужащих Военно-Морских Сил. Текст поздравления публикуется на странице ВМС в Facebook.

Обращаясь к ним, вице-адмирал, в частности, отметил, что военнослужащие ВМС бок о бок с побратимами ежедневно уничтожают врага, освобождая нашу родину.

«И уничтожение крейсера москва или освобождение Змеиного это только начало. Мужество и преданность, которую вы проявляете в обороне наших морских рубежей, свидетельствуют о свободе нашей страны в борьбе против захватчиков. ВМС Украины постоянно демонстрируют силу и профессионализм, способность выполнять задачи в любых условиях», — написал Неижпапа.

Командующий назвал военнослужащих ВМС воинами трёх стихий, которые проводят успешные операции на море, на суше и в воздухе.

«Ваши Верность, Мужество, Сила являются залогом нашей победы. В сложных условиях военной обстановки, в ожесточённых боях с российскими захватчиками, мужественные экипажи украинских кораблей вместе с бесстрашными воинами морской пехоты, авиации и других подразделений решительно защищают нашу страну от захватчиков на одном из важнейших участков нашей обороны – в Черноморском регионе и южных рубежах государства», — отметил вице-адмирал.

Командующий ВМС напомнил, что 105 лет назад на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости торжественно были подняты украинские флаги и Военно-Морское Знамя Украинского государства. «И это свидетельствует о том, что флоту Украины и украинскому государству далеко не 30 лет», — написал Неижпапа.

Со словами уважения Командующий вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину: «Их самопожертвование навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память Героям Украины!»

Заключая приветствие, вице-адмирал обратился к военнослужащим ВМС: «Готовность к борьбе, высокая профессиональная подготовка, дух патриотизма, единство и решительность перед лицом врага вдохновляют весь мир! Я горжусь вами! Вы – непобедимые герои, несущие дух свободы и независимости».

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