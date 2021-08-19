В Украине впервые передали в суд дело о морском пиратстве

В Украине впервые передано в суд дело о пиратстве.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства, а также подделки официального документа и его использования.

Расследованием установлено, что в июле 2020 года гражданин Украины с целью получения 500 тысяч долларов США в нейтральных водах западной части Индийского океана, используя невооружённое судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения денег он разблокировал работу судна.

Отмечается, что гражданин (житель Николаевской области) с целью совершения этого преступления и трудоустройства в иностранную охранную компанию подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооружённых сил Украины.

Подозреваемого задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога сроком на 48 дней.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ. Поддержание публичного обвинения будут обеспечивать прокуроры Офиса генерального прокурора.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod