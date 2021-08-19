Где будут жить одесские паралимпийцы в Токио

Одесские паралимпийцы разместятся в Паралимпийской деревне, открывшейся в Токио.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Kyodo, из-за ситуации с коронавирусом торжественную церемонию её открытия организаторы не проводили.

Деревню преобразовали в Паралимпийскую из Олимпийской. В ней — 21 жилое здание с 8-ю тысячами спальных мест, столовые, фитнес-центр, зоны отдыха.

На территории деревни расположен пункт, где спортсменам будут оказывать услуги по ремонту и техническому обслуживанию протезов, инвалидных колясок и т.д.

В Паралимпийской деревне будет работать отдельный медицинский блок, предназначенный для осмотра спортсменов с симптомами заражения COVID-19.

Участники Паралимпиады будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.



Кстати, в Токийской деревне Паралимпийских игр уже обнаружен первый случай коронавируса.

По информации ВВС, человек с положительным результатом на вирус не спортсмен и не проживает в Японии.

Организаторы уже сообщили о более чем 70 случаях коронавируса, связанных с Паралимпийскими играми, в основном, среди подрядчиков и персонала.

Игры должны начаться 24 августа. Около 4400 спортсменов из примерно 160 команд намерены принять в них участие.

Как сообщала Одесса News, в паралимпийскую сборную Украины вошли 8 одесских спортсменов: Полянский Роман (академическая гребля), Литвиненко Александр (лёгкая атлетика), Панасюк Константин (пауэрлифтинг), Ткачук Екатерина (плавание), Дорошенко Андрей (стрельба пулевая), Ковальчук Василий (стрельба пулевая), Стоев Юрий (стрельба пулевая), Щетник Ирина (стрельба пулевая).

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