На Олимпиаде-2028 будут соревнования по 5 новым видам спорта

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил включение пяти дополнительных видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.

Об этом говорится на официальном сайте организации, пишет Укринформ.

Отмечается, что в октябре организационный комитет Олимпиады в Лос-Анджелесе предложил на рассмотрение МОК включения в программу соревнований бейсбола и софтбола, крикета, флаг-футбола, лакросса и сквоша. Решение мотивировано повышением локального интереса к Олимпийским играм со стороны аудитории в США.

Также сообщается, что в МОК отложили решение о возвращении в программу Олимпийских игр боксёрского турнира на фоне организационной неопределённости с международными руководящими организациями.

Для справки. Летние Олимпийские игры-2028 пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США).

Одесса News информировала, что следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже (Франция).

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