Авиация России активизировалась в районе зернового коридора: суда пока не ходят

Российская тактическая авиация активизировалась в районе морского торгового пути над акваторией Чёрного моря.

Об этом сообщила представитель Объединённого координационного центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По её словам, Украина продолжает «обеспечивать безопасность гуманитарного коридора, которым пользуются суда из разных стран мира». В то же время, действия России указывают на попытки дискредитировать Силы обороны Украины, а также воспрепятствовать движению судов.

Отмечается, что 24 и 25 октября движение судов временным коридором в одесские порты не наблюдалось.

Начиная с 16 сентября, этим коридором в порты прошли 46 судов, из портов 25 судов. Между тем, украинские аграрии заявляют о необоснованных, по их мнению, задержках в портах Большой Одессы загруженных зерном судов для экспорта.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy