Зеленский провёл заседание Ставки на выезде

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что 4 октября провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в Сумской области.

Видеозапись речи Главы государства опубликована в Facebook Офиса Президента.

«Сегодня – Сумская область, работа в регионе. Провёл здесь заседание Ставки, и главный вопрос – это защита нашей инфраструктуры, нашей энергетики – работа ПВО», – сказал Зеленский.

По его словам, был доклад военных – представителей Воздушных сил, командования «Восток», а также доклад министра энергетики Германа Галущенко.

«Были представители государственных энергокомпаний, руководители всей вертикали между правительством и общинами. Есть решение, чтобы поддержать регион, и отдельно ещё будут совещания по энергетике Сумской области, других наших приграничных областей», – рассказал Президент.

Как подчеркнул Зеленский, «перед зимой самое главное – резерв прочности».

Также на заседании Ставки были доклады главы СБУ Василия Малюка, правоохранителей, доклад главкома ВСУ Александра Сырского по фронту, добавил Зеленский.

Одесса News сообщала, что предыдущее заседание Ставки состоялось 16 сентября, на котором были приняты решения по ситуации на фронте, инженерной защите на объектах критической инфраструктуры, работе центров боевой подготовки украинских защитников.

Фото: сайт Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy