Президент отметил одесских педагогов государственными наградами

Президент Владимир Зеленский в канун Дня работников образования отметил украинских педагогов государственными наградами и почётными званиями. Среди них 2 одессита.

Соответствующий указ №685/2024 обнародован на сайте Главы государства.

В частности,»за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм» награждена медалью «За труд и победу» Елена Кошовенко — ведущий химик лаборатории предприятия «СЖС Украина», г. Одесса и звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» удостоена Анна Музыченко — профессор кафедры Государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского» Министерства образования и науки Украины.

Как сообщала Одесса News, День работников образования отмечают в первое воскресенье октября. В канун праздника 12 педагогов получили почётное звание «Лучший педагогический работник города Одессы» и с 1 октября 2024 года будут получать муниципальную надбавку — 50% от размера минимальной заработной платы.

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