В Одессе начали чествовать работников образования накануне их праздника

В первое воскресенье октября в Украине отмечают День работников образования. В канун праздника Одесский городской голова Геннадий Труханов тепло поздравил учителей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В этом году 12 педагогов получили почётное звание «Лучший педагогический работник города Одессы» и с 1 октября 2024 года будут получать муниципальную надбавку — 50% от размера минимальной заработной платы.

«Несмотря на все трудности, вы продолжаете нести свет знаний нашим детям. Никто из нас не мог представить, что придётся работать под землёй. Учить детей правилам поведения во время тревог, когда есть считанные минуты, чтобы добраться до хранилища, и как многодетная мама обнимать своих детишек, чтобы им не было страшно. Ваш собственный пример мужества и стойкости является лучшим уроком для наших детей», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что 120 заведений общего среднего образования осуществляют образовательный процесс в Одессе в этом учебном году. Количество учащихся в них составляет 98,5 тыс., из них 5,5 тыс. – дети внутренне перемещённых лиц. 77% учащихся учатся в смешанном режиме, т.е. большинство своих занятий они проходят очно, часть – дистанционно.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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