Утром 4 октября зафиксировано землетрясение в Одесской области

Землетрясение вблизи Измаильского района Одесской области зафиксировано сегодня утром.

Об этом сообщает румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

«В 06:19 в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4.1 на глубине 140 км. Он относится к средним. Эпицентр землетрясения находится в 55 км от Бузеу, 68 км от Сфинта-Георге, 76 км от Брашова, 86 км от Плоешти», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло в Румынии 16 сентября, подземные толчки ощущались в Молдове и Одесской области.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy